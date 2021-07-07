В РФ утверждён порядок направления на углублённую диспансеризацию

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Человек с индийским штаммом коронавируса после видимого периода благополучия на седьмой-восьмой день может попасть в больницу. Об этой коварной особенности рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков, сообщает РИА Новости.

Мы понимаем, что если упущена ситуация в начале заболевания и человек не получил стартовой терапии, то есть большой риск, что он может попасть в больницу после видимого периода благополучия, на...