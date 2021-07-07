В РФ утверждён порядок направления на углублённую диспансеризацию
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:50, 07 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Порядок направления граждан на углублённую диспансеризацию утвердили в Министерстве здравоохранения РФ. Приоритет получат граждане, перенёсшие заболевание COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Приоритет для направления на углублённую диспансеризацию будут иметь граждане, перенёсшие новую коронавирусную инфекцию в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них, — говорится в сообщении Минздрава.
Ранее сало известно, что россияне, переболевшие коронавирусом, будут в персональном порядке приглашаться на медицинский осмотр для оценки состояния здоровья. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По словам министра, цель таких осмотров — определить, требуется ли пациенту лечение или госпитализация.