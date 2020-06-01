В Москве проводится около 35 тысяч анализов на антитела к COVID-19 в сутки

https://static.news.ru/photo/70409a1e-a42e-11ea-93ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тестирование на коронавирус ежедневно проходят 35 тысяч жителей столицы ежедневно. В сумме с ПЦР-анализами даёт 85 тысяч проверок. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

В интервью программе «Док-ток» на Первом канале она отметила, что к этому моменту проведено порядка 200-250 тысяч исследований на наличие антител к коронавирусной инфекции.

Говоря о тестах ПЦР, то это примерно 50 тыс. в сутки. Если к ним добавлять еще тесты ИХЛА, как раз анализ крови из вен, это еще 35 тыс. совершенно других людей. То есть примерно 85 тыс. исследований в сутки Москва на сегодняшний день делает, — сказала Ракова.

Как пояснила заммэра, результаты теста показывают, переболел ли человек COVID-19 и выработался ли у него иммунитет. При этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эти исследования показали наличие антител к коронавирусной инфекции у 14% уже прошедших тестирование.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские власти не планируют проводить бесконечное и безграничное тестирование на коронавирусную инфекцию.