В Москве в результате экспресс-тестов выявили 650 больных коронавирусом

Экспресс-тестирование на коронавирус в центрах госуслуг и торговых центрах Москвы с 11 октября сделали уже 13 тысяч человек, у 440 человек из числа прошедших тестирование в ТЦ был выявлен положительный результат. Всего положительный результат был выявлен примерно у 650 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, которую цитирует ТАСС.

Ракова пояснила , что в общей сложности за четыре дня экспресс-скрининг прошли 13 тысяч человек, положительный результат получили лишь около 650 из них. Она напомнила, что при получении положительного экспресс-теста человеку сразу же проводят ПЦР-тестирование для подтверждения диагноза и отправляют домой до получения результатов. Результаты ПЦР-теста придут по SMS, а также отобразятся в электронной медкарте. ПЦР готов у 560 человек, у 78% из них уже подтвердился диагноз.

Только за прошедшие сутки проведено более трёх тысяч экспресс-тестов, из них 95% — отрицательные, и только около 150 — положительные, — добавила заммэра.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической. Медик отметил, что в регионах занято очень много коек в инфекционных моногоспиталях, во многом это обусловлено малыми темпами вакцинации и пренебрежением к противоэпидемическим мерам. Он подчеркнул необходимость вакцинироваться и использовать экспресс-методы выявления инфекции, чтобы прервать цепочку заражений.