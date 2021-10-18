В Минздраве рассказали, как снизить заболеваемость коронавирусом

Чтобы снизить количество тяжёлых случаев и летальных исходов от коронавируса, в стране должно быть привито как минимум 80% населения. Об этом сообщил замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов, передают «Невские Новости».

То есть до достижения 80% охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции значительно снизить заболеваемость, число тяжёлых случаев, случаев госпитализации и летальных исходов невозможно, так как эпидемия поддерживается большим количеством людей, не имеющих иммунитета к инфекции, — признался Чуланов.

Он добавил, что из всех существующих методов по борьбе с коронавирусом самым эффективным до сих пор остаётся вакцинация. В Минздраве считают, что грамотная кампания по просвещению населения позволит не только увеличить число вакцинированных россиян, но и сможет переубедить антипрививочников.

Ранее доктор Александр Мясников подчеркнул, что телевидение не делает необходимой работы по просвещению населения о вакцинации от коронавируса. По его словам, на эфиры ходят «сумасшедшие тётки» — антипрививочники, которые переубеждают россиян делать прививки.