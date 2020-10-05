В Минздраве назвали сроки ввода в гражданский оборот вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/1525746a-0707-11eb-a331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Ввод в гражданский оборот российской вакцины от коронавируса начнётся в последний числах октября — начале ноября. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Полномасштабный ввод вакцины от коронавируса в гражданский оборот может начаться в последних числах октября — начале ноября, — отметил министр.

Он подчеркнул, что число россиян, которые готовы сделать прививку от COVID-19, значительно увеличилось, передаёт ТАСС.

Первая в мире российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа.

Вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают напряжённость их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки.

Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях.

Между тем опрос, проведённый партией «Единая Россия», показал, что подавляющее большинство граждан РФ — 93% — считает, что вакцинация от COVID-19 в стране должна быть добровольной. При этом 73% россиян не согласны на прививку, а 4% сказали, что она им не нужна, так как они уже переболели коронавирусом. 93% уверены, что никто не имеет права заставлять их делать прививку, если они этого не хотят, 7% полагают, что вакцинация должна быть принудительной, писал NEWS.ru.