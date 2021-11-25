В ЕС отказались снимать ограничения для привитых неодобренными вакцинами

Ограничения для людей, привитых не одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) российской и китайской вакцинами, не будут сняты, сообщил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс, слова которого приводит РИА Новости. По его словам, ведомством одобрены только четыре препарата, а решение о том, признавать вакцинированных другими препаратами или нет, могут принимать только руководители государств.

Мы не предлагаем менять эти правила. Здесь всё зависит от решения ЕМА, которое решило одобрить определённый список вакцин, все государства это признают. Что касается других вакцин, не одобренных ЕМА, речь идёт только о решении на национальном уровне. Новые предложения этого не меняют, — сообщил он.

Отвечая на вопрос о том, будут ли вводится послабления для жителей ЕС, которые привиты вакцинами «Спутник V» (Россия) или Sinovac (Китай), не одобренными европейским регулятором, Рейндерс отметил, что на данный момент на уровне ЕС такие лица считаются невакцинированными. Это означает, добавил он, что эти люди не имеют права пользоваться всеми послаблениями, доступными для вакцинированных одной из одобренных ЕМА вакцин.

В ЕМА процедуру экспертизы проходили пять антикоронавирусных вакцин: немецкая CureVac, российская «Спутник V», китайская Sinovac, французская Sanofi Pasteur и американская Novavax. Однако в ЕС сегодня признаны четыре вакцины против коронавируса: Pfizer/BioNTech, Moderna, J&J, AstraZeneca.

В середине ноября научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» европейским регулятором ЕМА может случиться в ближайшее время, если до этого момента её одобрит Всемирная организация здравоохранения.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко после встречи с представителями США в Женеве в начале октября сообщил, что барьеры для признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ устранены и осталось пройти только формальные процедуры. Спустя некоторое время глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о том, что фонд ждёт одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев.