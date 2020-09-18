В Москве электронные медкарты синхронизировали с фитнес-браслетами

В электронные медицинские карты москвичей добавили новую функцию, которая позволяет передавать данные о показателях здоровья с гаджетов пациентов: фитнес-браслетов, умных весов и других.
Настроить передачу данных можно на портале «ЕМИАС.ИНФО», медкарты умеют взаимодействовать с приложениями Apple Health и Google Fit,
Также в базу данных можно вручную вносить личные сведения о температуре тела, пульсе, артериальном давлении, уровне кислорода и сахара в крови.
Эта информация будет учитываться врачами и способна помочь медикам быстрее определять состояние пациента, отмечают в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Роскачестве проверили точность работы десятка популярных моделей фитнес-браслетов.
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