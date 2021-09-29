В Белоруссии разработали ДНК-вакцину против рака

На сегодняшний день в Белоруссии разработана ДНК-вакцина против рака. Экспериментальную разработку начали тестировать на пациентах с тяжёлой формой заболевания. Об этом «МИР 24» рассказал заведующий лабораторией Республиканского научно-практического центра онкологии и радиологии Белоруссии Антон Хоров.

Вакцина используется как дополнение к стандартному лечению. Но потом в случае полной ликвидации опухолевых очагов пациенты продолжают использовать только вакцину, которая поддерживает системы организма, чтобы он боролся, — рассказывает специалист.

По его словам, у вакцины нет побочных эффектов, она легко переносится и усиливает действие химиотерапии. Также положительный результат от вакцины наблюдается у тех пациентов, у которых были злокачественные образования. Они стали уменьшаться, а у некоторых просто исчезли.

Ранее японский исследователь, доктор сельскохозяйственных наук Еити Фукусима рассказал, что предотвратить развитие многих заболеваний, включая инсульт и некоторые виды рака, способен зелёный чай. Потребление зелёного чая связано со снижением риска развития очень широкого спектра заболеваний, включая некоторые виды рака, например, рак эндометрия, лёгких и яичников, а также смерть от сердечно-сосудистых заболеваний.