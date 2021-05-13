В бедных странах могут появиться устойчивые к вакцинам штаммы COVID-19

https://static.news.ru/photo/275156be-b48f-11eb-94f0-96000091f725_660.jpg Фото: Matthew Martin Brink/Global Look Press

Из-за низких темпов вакцинации в бедных странах могут появиться штаммы, против которых нынешние вакцины будут неэффективны. Об этом «Парламентской газете» заявил профессор Сколтеха Константин Северинов.

По его словам, до достижения коллективного иммунитета от коронавируса ещё очень далеко, поскольку до сих пор остаются регионы, где пока нет возможности привить население, либо это делают очень медленно.

По последним данным, за время пандемии было инфицировано чуть более 160 млн человек, то есть лишь 2–3% жителей столкнулись с вирусом. По словам Северинова, если инфекционный процесс будет предоставлен самому себе, то коллективный иммунитет появится ещё не скоро.

Специалист отметил , что поскольку вакцинация идёт гораздо быстрее, чем инфекция, скорость достижения коллективного иммунитета напрямую связана с эффективностью вакцинирования. Есть страны, которые уже только за счёт вакцинирования приближаются к коллективному иммунитету, но большая часть людей планеты живёт в бедных регионах, где уровень вакцинирования не превышает нескольких процентов.

Очевидно, что люди там будут заболевать и эти страны станут резервуаром, где инфекционный процесс продолжится, если не будет принято никаких мер. И в этих странах совершенно неизбежно возникнут новые варианты коронавируса, часть которых могут оказаться способными заражать людей с иммунитетом к исходным штаммам, — считает Северинов.

Он подчеркнул, что чем больше времени давать вирусу на возможность эволюционировать, тем выше вероятность, что возникнут новые его варианты.

Ранее российские медики предупредили, что из-за пандемии коронавируса в мире возможен всплеск устойчивых половых инфекций. В частности, речь идёт о так называемой супергонорее.