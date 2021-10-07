Уролог рассказал о негативном влиянии COVID-19 на мужское здоровье

Коронавирус оказывает негативное влияние на мужское здоровье, но этот вопрос пока что мало изучен. Как заявил академик РАН, заведующий кафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова Дмитрий Пушкарь, пока известно, что организм после болезни три-четыре месяца меняется, передаёт РИА Новости.

Влияет плохо, вопрос не изучен, и вряд ли будет изучен до конца. Наши учёные внесли свой вклад большой, доказав, что в первые три-четыре месяца организм меняется, но надеемся, что это потом все возвращается в норму, — цитирует его агентство.

Пушкарь добавил, что вакцинация никакого отрицательного влияния на мужское здоровье не оказывает.

Отмечается, что проблемы с репродуктивной функцией из-за коронавируса возникают на генетическом уровне из-за того, что сперматозоиды теряют подвижность. Однако есть опасность, что при образовании тромбов, которые пережмут сосуды, пострадают и органы, которые отвечают за репродуктивную функцию.

Ранее сообщалось, что молодые люди, которые заболели коронавирусом, могут столкнуться с проблемами в репродуктивной сфере, так как это связано с повышенной свёртываемостью крови из-за COVID-19.