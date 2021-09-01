Учёные заявили, что коронавирус не является респираторным заболеванием

Учёные из Калифорнийского университета заявили, что коронавирус относится к сосудистым, а не респираторным заболеваниям из-за особенностей содержащегося в нём белка. Их исследование опубликовано в журнале Journal Circulation Research.

Эксперты изучили , как коронавирус воздействует на кровеносную систему. Выяснилось, что белок, который содержится в нём, наиболее опасен для сердечно-сосудистой системы и приводит к поражению стенок сосудов. При этом у пациентов cначала воспаляются ткани лёгочной системы и только потом начинаются проблемы с дыханием. Это объясняет, почему у больных коронавирусом наблюдаются инсульты или другие осложнения, связанные с нарушениями кровообращения.

Ранее учёные заявили, что основной причиной тяжёлых случаев коронавирусной инфекции, приводящих к летальному исходу, является высокая концентрация коронавируса в лёгких. Как выяснилось, умершие от коронавируса люди имели в среднем в десять раз больше вирусной нагрузки в нижних дыхательных путях, чем выздоровевшие тяжёлые пациенты.