Учёные заявили, что коронавирус не является респираторным заболеванием

Учёные из Калифорнийского университета заявили, что коронавирус относится к сосудистым, а не респираторным заболеваниям из-за особенностей содержащегося в нём белка. Их исследование опубликовано в журнале Journal Circulation Research.
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Ранее учёные заявили, что основной причиной тяжёлых случаев коронавирусной инфекции, приводящих к летальному исходу, является высокая концентрация коронавируса в лёгких. Как выяснилось, умершие от коронавируса люди имели в среднем в десять раз больше вирусной нагрузки в нижних дыхательных путях, чем выздоровевшие тяжёлые пациенты.