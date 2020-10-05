Учёные заявили, что коронавирус не передаётся через поверхности

Эксперты Калифорнийского университета заявили, что прикосновение к поверхностям не повышает риск распространения коронавируса.
По словам профессора медицины Моники Ганди, оставленный на поверхности COVID-19 будет недостаточно сильным для заражения людей,
Он не распространяется через поверхности. В начале пандемии было много опасений по поводу передачи возбудителя. Теперь мы знаем, что причина распространения не связана с прикосновением к поверхностям и глазам, — подчеркнула она.
Это означает, что меры предосторожности, такие как постоянная санитарная обработка поверхностей, могут быть ненужными для борьбы с вирусом.
Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов заявил, что антитела к коронавирусу нового типа постепенно исчезают через три-четыре месяца.
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