Учёные заявили, что коронавирус не передаётся через поверхности

https://static.news.ru/photo/5f8cbfd8-070a-11eb-bc09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты Калифорнийского университета заявили, что прикосновение к поверхностям не повышает риск распространения коронавируса.

По словам профессора медицины Моники Ганди, оставленный на поверхности COVID-19 будет недостаточно сильным для заражения людей, передаёт Nautilus.

Он не распространяется через поверхности. В начале пандемии было много опасений по поводу передачи возбудителя. Теперь мы знаем, что причина распространения не связана с прикосновением к поверхностям и глазам, — подчеркнула она.

Это означает, что меры предосторожности, такие как постоянная санитарная обработка поверхностей, могут быть ненужными для борьбы с вирусом.

Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов заявил, что антитела к коронавирусу нового типа постепенно исчезают через три-четыре месяца.