Учёные выяснили, как вейп разрушает лёгкие

Длительное курение электронных сигарет разрушает лёгочную ткань. Об этом пишет «МК в Крыму» со ссылкой на исследование учёных Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ).

Исследователи провели эксперимент на крысах, который показал, что от паров вейпа в организмах животных значительно повышается уровень активности трипсиноподобных протеиназ — ферментов, расщепляющих белки лёгочной ткани.

Учёные также выяснили влияние на организм грызунов обычных сигарет. Оказалось, что никотиновые смеси тяжелее воздействуют на органы животных, но при этом вейпы снижают факторы защиты лёгких.

Как подчеркнул проректор по научной деятельности КФУ Анатолий Кубышкин, курение даже безникотиновых смесей опасно целым рядом непредвиденных проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что онколог Андрей Пылёв сравнил вред традиционного курения, электронных сигарет и вейпов. Стики для электронных сигарет содержат меньше смол и других веществ, опасных для курильщиков, но полностью риск различных заболеваний они не исключают. Специалист отметил, что исследования в отношении электронных сигарет пока не завершены, спектр вызываемых ими болезней может оказаться гораздо шире.