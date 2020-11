Учёные «Вектора» выделили из берёзового гриба средство от COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские диетологи перечислили десять самых вредных женских пищевых привычек. Самой вредной из них назвали быстрые перекусы стоя на ногах, которые часто практикуют молодые матери.

Как объяснила специалист в области диетологии Лорен Харрис-Пинкус, пищевые привычки потенциально гораздо опаснее для здоровья, чем принято думать, пишет издание Eat this, not that! Медики, посоветовали, во-первых, есть сидя, использовать...