Учёные «Вектора» выделили из берёзового гриба средство от COVID-19

https://static.news.ru/photo/6b341c9c-23d8-11eb-8813-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные Государственного научного центра (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор» смогли выделить из берёзового гриба (чаги) водный экстракт, который убивает коронавирус.

По сообщению учёных «Вектора», исследования позволяют говорить о возможности использования чаги для создания на её основе медицинских препаратов от коронавируса SARS-CoV-2, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук».

Экстракты показали высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2, а благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности чаги можно говорить о перспективности создания на её основе противовирусных препаратов, — сказано в сообщении.

Там отмечено, что «Вектор» уже подал заявку на изобретение такого медицинского препарата.

Для оценки эффективности клеток чаги использовалась клеточная культура Vero, которую широко применяют при таких исследованиях. На эту клеточную структуру наносили экстракты чаги, а затем патогенный штамм SARS-CoV-2. В итоге у штамма терялась способность к репликации.

Действие чаги объясняется составом входящих в неё биологически активных компонентов. Они проявляют противоопухолевую, цитостатическую, антибластическую активность, отмечают в «Векторе».

Сообщается, что испытания учёные «Вектора» проводили на себе самих, когда заразились COVID-19.

По словам всех невольных «испытуемых», через 5–7 дней симптомы инфекции исчезали, — говорится в сообщении.

Чагой можно лечиться от COVID-19 и в домашних условиях, считают в «Векторе». Для этого необходимо приготовить концентрированный водный экстракт берёзового гриба. Можно употреблять до 200 мл концентрата в день, принимая его равными порциями.

Как сообщал NEWS.ru, ранее стало известно, что специалисты кафедры общей и биоорганической химии Курского государственного медицинского университета создали препарат, который ускоряет восстановление лёгких после COVID-19.