Учёные сравнили риск тромбозов у привитых и переболевших коронавирусом

Учёные британских университетов провели исследование среди взрослого населения Англии, чтобы проанализировать связь между вакцинацией от коронавируса и возникновением тромбов. Результаты исследования опубликованы в журнале British Medical Journal.

В исследовании были использованы данные почти 30 миллионов человек, привитых с 1 декабря 2020 по 24 апреля 2021 первым компонентом препарата AstraZeneca или Pfizer/BioNTech. Учёные выяснили, что в течение 28 дней после прививки AstraZeneca случаи венозной тромбоэмболии выявлялись у 66 человек на 10 миллионов, тогда как при коронавирусе — у 12 614 человек на 10 миллионов. Ишемический инсульт после прививки Pfizer/BioNTech выявлен в 143 случаях на 10 миллионов, а после болезни — в 1 699 случаях на 10 миллионов.

Таким образом, повышенный риск возникновения гематологических и сосудистых осложнений приводил к госпитализации и даже смертям через некоторое время после прививок AstraZeneca и Pfizer/BioNTech, однако риск возникновения подобных осложнений среди непривитых людей значительно выше, чем в случае с привитыми.

Ранее диетолог Наталья Нефедова рассказала, что снизить риск возникновения тромбоза на фоне коронавируса можно только с помощью медикаментозного лечения. Также переболевшим коронавирусом рекомендовано делать коагулограмму — анализ на свёртываемость крови, а для защиты от сгущения крови стоит пить много жидкости, лучше всего воды.