Учёные сравнили риск тромбозов у привитых и переболевших коронавирусом

Учёные британских университетов провели исследование среди взрослого населения Англии, чтобы проанализировать связь между вакцинацией от коронавируса и возникновением тромбов. Результаты исследования опубликованы в журнале British Medical Journal.
В исследовании
Таким образом, повышенный риск возникновения гематологических и сосудистых осложнений приводил к госпитализации и даже смертям через некоторое время после прививок AstraZeneca и Pfizer/BioNTech, однако риск возникновения подобных осложнений среди непривитых людей значительно выше, чем в случае с привитыми.
Ранее диетолог Наталья Нефедова рассказала, что снизить риск возникновения тромбоза на фоне коронавируса можно только с помощью медикаментозного лечения. Также переболевшим коронавирусом рекомендовано делать коагулограмму — анализ на свёртываемость крови, а для защиты от сгущения крови стоит пить много жидкости, лучше всего воды.