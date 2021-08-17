Врач назвала единственный способ избежать тромбоза при COVID-19

Читайте нас в Google Новости

Диетолог Наталья Нефедова в беседе с «Народными Новостями» рассказала, что снизить риск возникновения тромбоза на фоне коронавируса можно только с помощью медикаментозного лечения.

По словам специалиста, нет таких продуктов питания, которые помогут избежать закупорки жизненно важных артерий в организме.

Нужно решать проблему медикаментозно, например, гепарином. Это очень сильный препарат, который должны назначать врачи, — пояснила Нефедова.

Отмечается, что гепарин является антикоагулянтом прямого действия, который препятствует быстрому свёртыванию крови. Подобный препарат назначается для профилактики и терапии тромбоэмболических заболеваний.

Накануне медики сообщили, что предотвратить закупорку сосудов помогают три напитка: гранатовый сок, какао и липовый чай.

Также врач Валерий Вечорко посоветовал всем переболевшим коронавирусом делать коагулограмму — анализ на свёртываемость крови. По его словам, это необходимо для профилактики тромбозов. Он отметил, что для защиты от сгущения крови стоит пить много жидкости — и лучше воды. Особенно важно это делать в жаркую погоду.