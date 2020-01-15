Сладкая, жирная и жареная пища оказывают негативное влияние на остроту ощущений во время секса. Об этом свидетельствуют результаты исследований, которые провели специалисты.
Однако влияет не пища сама по себе, а чрезмерность в её употреблении,
Кроме того, плохое влияние на сексуальную жизнь оказывает курение. Пачка сигарет в день может сделать мужчину импотентом, утверждают исследователи. От курения страдают сосуды, это приводит к проблемам кровоснабжения и влияет на эрекцию. Кроме того, у курящих увеличивается риск бесплодия.
В отличной форме в спальне помогают держаться овощи и фрукты. Помимо этого, рекомендуются соки сельдерея, моркови и граната.
Ранее NEWS.ru писал, что учёные рассказали о пользе регулярного секса для женщин. По данным британских исследователей, регулярная интимная активность снижает риск возникновения ранней менопаузы у женщин.
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