https://static.news.ru/photo/0f20434a-37a2-11ea-a0d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: McPHOTOf/blickwinkel/Global Look Press

Сладкая, жирная и жареная пища оказывают негативное влияние на остроту ощущений во время секса. Об этом свидетельствуют результаты исследований, которые провели специалисты.

Однако влияет не пища сама по себе, а чрезмерность в её употреблении, пишет «МедикФорум» со ссылкой на данные The Health Site. Такой результат связан с тем, что большое количество рафинированных углеводов снижает уровень тестостерона, который отвечает за сексуальную активность. Также образующиеся при жарке трансжиры негативно сказываются на либидо мужчин и женщин.

Кроме того, плохое влияние на сексуальную жизнь оказывает курение. Пачка сигарет в день может сделать мужчину импотентом, утверждают исследователи. От курения страдают сосуды, это приводит к проблемам кровоснабжения и влияет на эрекцию. Кроме того, у курящих увеличивается риск бесплодия.

В отличной форме в спальне помогают держаться овощи и фрукты. Помимо этого, рекомендуются соки сельдерея, моркови и граната.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные рассказали о пользе регулярного секса для женщин. По данным британских исследователей, регулярная интимная активность снижает риск возникновения ранней менопаузы у женщин.