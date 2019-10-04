https://static.news.ru/photo/adbf184a-e6ae-11e9-99b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Учёные из Гарвардского университета провели исследование, в ходе которого выяснилось, что употребление орехов может способствовать похудению.

Снижение веса можно достичь, съедая в день всего одну горсть.

В рамках исследования специалисты изучили пищевые привычки порядка 300 тысяч человек. Они изучали, кто, что и в каких количествах ел на протяжении 20 лет жизни.

Как выяснилось, что те, кто ел по 14 г. орехов ежедневно, были менее других склонны к ожирению.

Учёные подчёркивают, что указанный продукт не является диетическим. Однако с помощью горсти орехов человек может быстро утолить чувство голода. Следовательно, после этого он дольше не будет принимать пищу. Именно такой режим способствует похудению, передаёт выводы Гарвардских исследователей сайт журнала «Профиль».

Специалисты отмечают, что больше всего клетчатки, необходимой для достижения сытости, содержится в миндале.

Ранее News.ru сообщал, что зарубежные диетологи составили шесть правил для эффективного и быстрого похудения для людей после 40 лет. Специалисты, например, советуют не накапливать жир, а использовать его в качестве источника энергии. Ещё необходимо спать не менее семи часов в сутки.

Кроме того, медики рекомендуют чаще есть шпинат, капусту, сладкий перец, а также авокадо, орехи и добавлять в пищу оливковое масло.