Интенсивные тренировки могут спровоцировать внезапную остановку сердца, аритмию или инфаркт. Об этом предупредила группа американских учёных, которая исследовала последствия чрезмерных физических нагрузок.
Отчёт об исследовании
Причём риск аритмии, которая способствует развитию инсульта, одинаково велик как для людей, ведущих сидячий образ жизни, так и для тех, кто занимается очень интенсивными тренировками. Существенно снижается он при умеренных нагрузках, пояснили специалисты.
Ранее, как писал NEWS.ru, американские исследователи пришли к выводу, что для здоровья сердца вреднее часами смотреть телевизор, сидя на диване, чем целый день проводить в офисе за рабочим столом.
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