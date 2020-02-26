https://static.news.ru/photo/b72a6650-58a0-11ea-9db1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Интенсивные тренировки могут спровоцировать внезапную остановку сердца, аритмию или инфаркт. Об этом предупредила группа американских учёных, которая исследовала последствия чрезмерных физических нагрузок.

Отчёт об исследовании опубликован на тематическом портале MedicalXpress. Авторы признали, что большинству такая забота о собственной форме приносит пользу. У физически активных людей риск сердечного приступа и внезапной смерти снижается почти вдвое. Однако здесь важно разграничивать режимы «зарядка» и «спорт». Если переусердствовать, сбои в работе сердечно-сосудистой системы обеспечены.

Причём риск аритмии, которая способствует развитию инсульта, одинаково велик как для людей, ведущих сидячий образ жизни, так и для тех, кто занимается очень интенсивными тренировками. Существенно снижается он при умеренных нагрузках, пояснили специалисты.

Ранее, как писал NEWS.ru, американские исследователи пришли к выводу, что для здоровья сердца вреднее часами смотреть телевизор, сидя на диване, чем целый день проводить в офисе за рабочим столом.