Учёные обнаружили опасность коронавируса для сердца

Исследование немецких биологов показало, что коронавирус способен проникать в клетки человеческого сердца и вызывать серьёзные сбои в его работе.
По данным учёных, вирус SARS-CoV-2 смог проникнуть как в отдельные кардиомиоциты, так и в разные культуры сердечной ткани, размножаясь в них и вызывая массовую гибель кардиомиоцитов.
Результаты экспериментов показали, что вирус не только провоцирует нарушения в работе организма, но и напрямую повреждает сердечную ткань. Исследование было
Ранее медики сообщали о способности коронавируса проникать не только клетки лёгких, но и в слизистую оболочки носа, пищевода, сосудов, а также ряда других органов. Этим объясняется то, что многие заболевшие COVID-19 жалуются на потерю обоняния и проблемы с пищеварением.
Как писал NEWS.ru, пациенты с тяжёлой формой коронавирусной инфекции также часто страдают от спонтанного формирования тромбов. Тромбоз глубоких вен был диагностирован у 65% госпитализированных. Среди пациентов в реанимации он возникал у 79% больных. Также от тромбов страдали 15% заболевших, которым регулярно производили процедуры по разжижению крови.
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