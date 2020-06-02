Учёные обнаружили опасность коронавируса для сердца

https://static.news.ru/photo/7b695eea-a4b9-11ea-bb95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследование немецких биологов показало, что коронавирус способен проникать в клетки человеческого сердца и вызывать серьёзные сбои в его работе.

По данным учёных, вирус SARS-CoV-2 смог проникнуть как в отдельные кардиомиоциты, так и в разные культуры сердечной ткани, размножаясь в них и вызывая массовую гибель кардиомиоцитов.

Результаты экспериментов показали, что вирус не только провоцирует нарушения в работе организма, но и напрямую повреждает сердечную ткань. Исследование было опубликовано в электронной библиотеке bioRxiv.

Ранее медики сообщали о способности коронавируса проникать не только клетки лёгких, но и в слизистую оболочки носа, пищевода, сосудов, а также ряда других органов. Этим объясняется то, что многие заболевшие COVID-19 жалуются на потерю обоняния и проблемы с пищеварением.