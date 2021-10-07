Учёные назвали увеличивающие продолжительность жизни продукты

Учёные назвали продукты, которые оздоравливают микробиом и тем самым увеличивают продолжительность жизни. Их необходимо употреблять регулярно, сообщает издание Live 24.

Для того чтобы поддерживать сбалансированный состав бактерий в кишечнике, полезны кисломолочные продукты. Содержащиеся в них пребиотики также укрепляют местный иммунитет кишечника. Ещё пребиотики можно получить в форме инулина из чеснока, лука и артишоков.

Вещества, стимулирующие рост полезных бактерий, содержатся в овощах. Листовая зелень является источником специфического сахара и насыщена необходимой кишечнику клетчаткой.

Также благотворно на микробиом человека влияют ферментированные продукты: квашеная капуста, кефир, йогурт и чайный гриб. Они помогают бороться с воспалением в организме.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова назвала редкие микроэлементы, которые также необходимы для укрепления иммунитета. Речь идёт о витамине D, а также о витаминах группы B, U и P.