Учёные рассказали, какая приправа снизит риск развития рака груди

Учёные из Государственного университета Нью-Йорка в Буффало и Университета Пуэрто-Рико выяснили, что латиноамериканская приправа софрито, сделанная из лука и чеснока, помогает снизить риск развития рака молочной железы, пишет Pravda.Ru.
Учёные наблюдали в течение шести лет за 314 пуэрториканскими женщинами с подтверждёнными случаями рака груди и за 346 контрольными респондентами. Все они вели дневники питания и регулярно проходили медосмотры.
Исследование
Как сообщил ранее врач и телеведущий Александр Мясников, употребление продуктов, богатых витамином D, способствует предотвращению развития онкологических заболеваний. Он рассказал, что к числу таких продуктов относятся печень трески, яйца, селёдка и молоко. По его словам, в 100 граммах печени трески содержится 1000% суточной нормы витамина D, в одном яйце — 22%, а в 100 граммах селёдки — 300%.