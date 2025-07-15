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15 июля 2025 в 11:12

Два ингредиента, а вкус бомбический: моментальная намазка для багета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта закуска из двух ингредиентов — настоящая палочка-выручалочка для внезапных гостей или быстрого перекуса. Нежный йогуртовый крем с карамелизированным луком на хрустящем багете создает идеальный баланс текстур и вкусов. Готовится моментально, а результат впечатляет даже искушенных гурманов.

Ингредиенты:

  • лук репчатый — 3 шт.;
  • йогурт натуральный — 120 г;
  • специи (соль, перец, паприка) — по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на медленном огне до золотистого цвета.
  2. Смешайте карамелизированный лук с йогуртом, добавьте специи.
  3. Подавайте на поджаренных ломтиках багета, украсив зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

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лук
йогурты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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