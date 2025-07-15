Два ингредиента, а вкус бомбический: моментальная намазка для багета

Эта закуска из двух ингредиентов — настоящая палочка-выручалочка для внезапных гостей или быстрого перекуса. Нежный йогуртовый крем с карамелизированным луком на хрустящем багете создает идеальный баланс текстур и вкусов. Готовится моментально, а результат впечатляет даже искушенных гурманов.
Ингредиенты:
- лук репчатый — 3 шт.;
- йогурт натуральный — 120 г;
- специи (соль, перец, паприка) — по вкусу.
Приготовление:
- Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на медленном огне до золотистого цвета.
- Смешайте карамелизированный лук с йогуртом, добавьте специи.
- Подавайте на поджаренных ломтиках багета, украсив зеленью.
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