Два ингредиента, а вкус бомбический: моментальная намазка для багета

Два ингредиента, а вкус бомбический: моментальная намазка для багета

Эта закуска из двух ингредиентов — настоящая палочка-выручалочка для внезапных гостей или быстрого перекуса. Нежный йогуртовый крем с карамелизированным луком на хрустящем багете создает идеальный баланс текстур и вкусов. Готовится моментально, а результат впечатляет даже искушенных гурманов.

Ингредиенты:

лук репчатый — 3 шт.;

йогурт натуральный — 120 г;

специи (соль, перец, паприка) — по вкусу.

Приготовление:

Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на медленном огне до золотистого цвета. Смешайте карамелизированный лук с йогуртом, добавьте специи. Подавайте на поджаренных ломтиках багета, украсив зеленью.

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