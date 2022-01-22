Учёные назвали самые распространённые симптомы «омикрона» у детей

О том, что ребёнок заразился «омикрон»-штаммом коронавируса, могут свидетельствовать несколько признаков. Дети редко переносят этот вариант COVID-19 в тяжёлой форме, показали результаты исследования, опубликованные в британском приложении для отслеживания симптомов коронавируса ZOE Covid Study. Самыми распространёнными симптомами заболевания у несовершеннолетних являются боль в горле, усталость, головная боль, насморк, чиханье, лихорадка и кашель.

Профессор Королевского колледжа Лондона Эмма Дункан сообщила, что учёные проанализировали несколько сотен случаев заражения «омикрон»-штаммом у детей в возрасте от 8 до 12 лет. Она отметила, что болезнь протекает одинаково как у привитых, так и у непривитых несовершеннолетних.

Помимо основных признаков заболевания исследователи назвали также диарею и сыпь. Кроме того, у некоторых пациентов развился круп — особый респираторный синдром, который характеризуется воспалением верхних и нижних дыхательных путей, а также грубым «лающим» кашлем.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что вакцинация подростков против коронавируса в России на данный момент не даст высокой эффективности в контексте борьбы с нынешней волной заболеваемости. По мнению специалиста, начинать делать прививки необходимо было осенью, когда «омикрон»-штамм только появился.