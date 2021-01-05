Учёные назвали неожиданный симптом рака

Необъяснимое устойчивое онемение губ может быть симптомом рака ротовой полости. Об этом рассказали в Национальной службе здравоохранения Великобритании.
Ощущение онемения может при этом присутствовать во всей области рта или только на губах,
Некоторые виды раковых заболеваний начинаются с образования белого налёта или язвы. Специалистам все ещё неизвестны точные причины, провоцирующие рак ротоглотки, но есть факторы, которые увеличивают риск возникновения заболевания. В первую очередь это курение (в том числе пассивное), оно провоцирует возникновение рака в 60% случаев. Употребление алкоголя становится причиной болезни в 30% случаев.
При этом у мужчины рак ротовой полости развивается в два раза чаще, чем у женщин. К группе наибольшего риска относятся мужчины старше 40 лет. В Национальной службе здравоохранения Великобритании рекомендуют обращать внимание на необычные симптомы в области рта, так как ранее обнаружение онкологии повышает шансы на выздоровление с 50 до 90%.
Как сообщал NEWS.ru, немецкий дерматолог Яэль Адлер рассказала о безобидном симптоме, который может оказаться предвестником онкологического заболевания.