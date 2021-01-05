Учёные назвали неожиданный симптом рака

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Необъяснимое устойчивое онемение губ может быть симптомом рака ротовой полости. Об этом рассказали в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Ощущение онемения может при этом присутствовать во всей области рта или только на губах, пишет Express со ссылкой на британских учёных. Это происходит из-за того, что раковые клетки повреждают нервы и кровеносные сосуды ротовой полости. К прочим симптомам рака в этой области относятся болезненность или раздражение на языке или во рту, красные пятна во рту или на губах, утолщение пятна на языке или во рту, боль в челюсти и трудности при жевании или глотании.

Некоторые виды раковых заболеваний начинаются с образования белого налёта или язвы. Специалистам все ещё неизвестны точные причины, провоцирующие рак ротоглотки, но есть факторы, которые увеличивают риск возникновения заболевания. В первую очередь это курение (в том числе пассивное), оно провоцирует возникновение рака в 60% случаев. Употребление алкоголя становится причиной болезни в 30% случаев.

При этом у мужчины рак ротовой полости развивается в два раза чаще, чем у женщин. К группе наибольшего риска относятся мужчины старше 40 лет. В Национальной службе здравоохранения Великобритании рекомендуют обращать внимание на необычные симптомы в области рта, так как ранее обнаружение онкологии повышает шансы на выздоровление с 50 до 90%.

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