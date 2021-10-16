Учёные нашли связь между витаминами и раком лёгких

Учёные установили, что риск заболеть раком лёгких сопряжён с употреблением витаминов B6 и B12. В первую очередь это касается мужчин, особенно курящих. Об этом сообщает издание Daily Express.

У мужчин, которые принимали более 55 микрограммов витамина В12 в сутки, риск возникновения рака лёгких был на 98% выше по сравнению с мужчинами, которые не принимали витамины группы В, — заявил научный сотрудник и доцент Университета штата Огайо Теодор Браски.

В опросе приняли участие более 77 тысяч человек. Их спрашивали, как часто они принимают витамины группы В, в какой дозировке и какую соблюдают при этом диету. Спустя шесть лет учёные проверили участников, чтобы узнать, не заболел ли кто-нибудь из них раком лёгких.

После анализа многих факторов, которые также могут повлиять на возникновение рака, исследователи сообщили об увеличении риска заболевания в связи с употреблением витамина B12 (принимаемого в качестве отдельного витамина) на 30% и на 40% для принимающих B6.

При этом подчёркивается, что у мужчин, которые принимали высокие дозы индивидуальных добавок в течение десяти лет, риск рака лёгких увеличился почти вдвое, а у курящих ещё выше.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасном последствии приёма витамина С в таблетках. По его словам, так как синтетический витамин C усваивается организмом хуже, чем в натуральных продуктах, например, цитрусовых, то появляется риск образования камней в почках.