У половины тяжелобольных изменений в лёгких после COVID-19 не произошло

https://static.news.ru/photo/a27d6920-a29a-11ea-bafe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более чем у половины самых тяжёлых пациентов, перенёсших коронавирус, изменения в лёгких проходят через три недели после выписки из больницы. Об этом сообщил главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

Через три недели у 53% выписанных из больниц вообще нет никаких изменений, остаточных явлений в лёгких. А в больницы попадают самые тяжёлые. Получается, даже у половины из них нет самых тяжёлых последствий, — заявил «Интерфаксу» Авдеев.

Он подтвердил, что коронавирус — это «действительно опасное заболевание», и согласился, что для его профилактики необходимо носить маску и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Как писал NEWS.ru, пациенты с тяжёлой формой коронавирусной инфекции часто страдают от спонтанного формирования тромбов. Об этом заявила группа французских учёных. Тромбоз глубоких вен был диагностирован у 65% госпитализированных. Среди пациентов в реанимации он возникал у 79% больных. Также от тромбов страдали 15% заболевших, которым регулярно производили процедуры по разжижению крови. Учёные полагают, что сгущение крови происходит из-за мощной воспалительной реакции, которая влияет на появление сигнальных молекул. Они повышают свёртываемость крови. Если гипотеза медиков подтвердится, то при систематическом лечении коронавируса необходимо будет использовать антикоагулянты — средства, которые разжижают кровь.