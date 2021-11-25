У музыканта Брайана Адамса второй раз за месяц выявлен COVID-19

Канадский рок-музыкант Брайан Адамс сообщил, что у него во второй раз выявили COVID-19. Информацию об этом музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

Коронавирус у звезды был выявлен во время сдачи теста в аэропорту Милана.

Прибыл в Милан. Я во второй раз за месяц сдал положительный тест на COVID. Еду в больницу. Спасибо за вашу поддержку, — написал Адамс.

Он также опубликовал фото из миланского аэропорта и из машины скорой помощи.

В конце октября музыкант сообщил, что переболел коронавирусом, болезнь прошла бессимптомно.

Ранее британский музыкант Эд Ширан сообщил о том, что борется с коронавирусом.