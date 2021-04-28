Козырь в рукаве: зачем Медведеву идея четырёхдневки

Интересное совпадение — будучи в Санкт-Петербурге в историческом Таврическом дворце, Владимир Путин призвал участников предстоящих парламентских выборов не давать несбыточных обещаний в стиле 90-х. Таких, с которыми до сих пор не «можем расхлебаться». И буквально вслед за строгим президентским предупреждением Дмитрий Медведев вновь поставил вопрос о возможном переходе на четырёхдневную рабочую неделю. Эту идею немалое число экспертов в нашем отечестве воспринимает скорее как ненаучную фантастику.

Медведев поднимает этот вопрос, естественно, со многими оговорками, говорит, как о варианте прекрасного будущего с его роботизацией и полной автоматизацией. При всей своей осторожности он подчёркивает, что мир движется в этом гуманном направлении. Собственно, впервые Дмитрий Анатольевич поддержал идею сокращённой недели на Международной конференции труда, которая проходила в Женеве в июне 2019 года. Тогда этот вопрос был поднят как один из первостепенных. И надо сказать, что за пошедшие два года Медведев не отступил от такого тезиса, что в некотором смысле делает ему честь на фоне разного рода алармистских экономических прогнозов.

Советский Союз долгое время был впереди планеты всей в плане социальных преобразований. Но на пятидневную неделю страна перешла аж в 1967 году. С тех пор в той же Франции к отпуску добавили пятую неделю, рабочая неделя там в среднем на уровне 35 часов. В Дании и Норвегии 32-часовая рабочая неделя давно не исключение. Иногда компании переходят на четырёхдневку при сохранении десятичасового рабочего дня.

И не надо думать, что речь идёт исключительно о проявлении неземной заботы о человеке труда. Ещё ведь Карл Маркс учил, что богатство общества определяется величиной свободного времени. И дело не только в уровне развития производительных сил. В развитых странах давно рассматривают выходные и праздники не как помеху производству, а как прекрасный повод для граждан развлечься, а значит, потратить свои накопления, которые эффективно вливаются в экономику, заставляя её, наоборот, крутиться.

Так что вариант перехода на четырёхдневку — далеко не плод фантазий прекраснодушных человеколюбцев. Но, как представляется, для Медведева идея эта, обросшая расчётами, прикидками иностранного опыта, вполне может стать ударной частью его программы. Для какого случая? Мы здесь не занимаемся политической футурологией. Однако хотим мы того или нет, у нас очень любят заглядывать за горизонт 2024 года. И прикидывать варианты на тот случай, если действующий президент предпочтёт иную жизненную стезю. Любимый предмет для гаданий — выяснение того, кто мог бы стать так называемым преемником, то бишь выиграть выборы главы государства при прямой поддержке национального лидера.

Дмитрий Медведев Сергей Булкин/NEWS.ru

Нет большого секрета в том, что среди фаворитов обычно выделяют и Дмитрия Анатольевича, имеющего уже бесценный президентский опыт. Его многолетняя поддержка идеи четырёхдневной рабочей недели будет выглядеть привлекательнее для избирателя, чем подробные либеральные программы со схемами и расчётами, которые, понятно, никто никогда не читает.