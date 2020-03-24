Всемирный день борьбы с туберкулёзом отмечают ежегодно 24 марта. Он приурочен к открытию в 1882 году микробиологом Робертом Кохом возбудителя заболевания, которое в народе тогда называли чахоткой. Оказалось, что недуг вызван различными видами микобактерий. Болезнь научились лечить в середине XX века, когда учёные разработали первый противомикробный препарат. С тех пор хворь перестала быть фатальной, но никуда не исчезла.

В настоящее время прививку от туберкулёза делают бесплатно всем детям. Если, конечно, их родители не написали письменный отказ. Вакцина способна уберечь человека от заболевания либо значительно снизить риск осложнений. Несмотря на профилактику, россияне всё равно болеют туберкулёзом. По официальным данным, таких людей около 150 тысяч человек в России. Медики говорят: от этого диагноза не застрахован никто. Палочку Коха находят в лёгких и богачей, и лиц без определённого места жительства. Сниженный иммунитет — основной фактор риска.

NEWS.ru пообщался с двумя больными туберкулёзом. Они развеяли мифы о диагнозе и рассказали свои истории борьбы с недугом.

Борьба длиною в 15 лет

Стройная брюнетка Ирина приехала в Москву из Челябинска несколько лет назад. Хорошая стрижка, модные джинсы и подтянутая фигура. Женщине 47 лет, но выглядит она намного моложе. Почти четверть своей жизни Ирина борется с туберкулёзом. За это время болезнь то брала вверх, то отступала.

Женщина родилась и выросла в городе, который относят к самым «грязным» в России. Она сама признаётся — дышать полной грудью на её родине невозможно. Металлургический завод засоряет воздух и образует на белом снегу чёрный налёт.

Пятнадцать лет назад Ирина трудилась в сфере общепита. Чтобы получать достойную зарплату, по словам женщины, приходилось «жить на работе». Она мало спала, немного ела и большую часть рабочего времени проводила на ногах.

Сергей Булкин/NEWS.ru

9 мая 2005 года Ирина почувствовала себя плохо. Она почувствовала слабость, неприятные ощущения в районе лопатки, а температура тела была 38 градусов. Врачи провели обследование и поставили диагноз — пневмония. Медики увидели на флюорографии «пятно» в лёгких, которое приняли за небольшой очаг воспаления. После курса антибиотиков оно не исчезло, а наоборот, стало более выраженным. Тогда Ирину отправили на повторную диагностику и выявили туберкулёз.

Врач спокойно и буднично мне об этом сообщил. Я испугалась. Просто не могла поверить, — говорит Ирина.

Назначенное лечение оказалось неэффективным. Через год после установки диагноза медики выявили распад лёгких, приняли решение об операции. В жизни Ирины их было несколько. После каждой наступало временное улучшение, а потом возвращалось прежнее состояние.

После третьего по счёту хирургического вмешательства врачи диагностировали бронхиальный свищ. Инфекция продолжала шествие по организму и добралась до рёбер. Началось воспаление костей. Женщина посоветовалась с мужем и решила ехать в Москву, поскольку местные врачи разводили руками и помочь пациентке не могли. Ирина угасала на глазах — снизился вес, появились синяки под глазами и характерная для больных бледность.

В столице врачи назначили женщине новую схему лечения, которая дала хорошие результаты. Кроме того, специалисты провели череду операций. Сейчас прогноз медиков по заболеванию Ирины благоприятный, болезнь отступила. Надолго ли — покажет время.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В промышленных городах России, где много заводов, вероятность заболеть туберкулёзом гораздо выше, рассказал NEWS.ru заместитель директора Московского центра борьбы с туберкулёзом Михаил Синицын. Объяснение простое — плохая экология всегда «даёт» дополнительную нагрузку на иммунитет. При этом именно защитные силы организма «стоят на страже» и не позволяют инфекции проникнуть в организм.

Врачи предполагают, что у пациентки сложились воедино два фактора риска: стресс и агрессивная окружающая среда. Велика вероятность того, что туберкулёзом болел кто-то из коллег женщины или друзей.

Даже если больной открытой формой туберкулёза зайдёт в вагон метро, это не значит, что все 50 человек, которые там находятся, заболеют. Чтобы случилось заражение, нужен длительный, устойчивый, достаточно серьёзный контакт. И даже если он состоялся, заболеет только один из десяти. Михаил Синицын заместитель директора Московского центра борьбы с туберкулёзом заместитель директора Московского центра борьбы с туберкулёзом

Чем слабее здоровье у человека, тем выше вероятность развития у него туберкулёза. Чаще всего им заболевают люди с пониженным иммунитетом, страдающие хроническими недугами. Это могут быть различные иммунодефициты или онкология.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Такой долгий путь в борьбе с патологией, как Ирина, проходят далеко не все пациенты. Болезнь у неё обнаружили в те годы, когда хороших лекарств в России было мало. Поэтому врачи упустили важный этап лечения заболевания.

В процессе терапии туберкулёзная палочка приобретает устойчивость к лекарствам. Чем мы агрессивнее пытаемся на неё воздействовать, тем она сильнее «защищается». Поэтому самый важный — это первый курс лечения. Нужно полностью победить её в начале терапии. Если это не удаётся, то заболевание вылечить труднее, и это может занять годы, — сообщил Синицын.

Эффективность первичного лечения зависит от грамотного подбора терапии. Как сообщил Синицын, важно провести тест в лаборатории на определение лекарственной чувствительности палочки у конкретного человека. И в зависимости от результатов подбирать лечение. Использовать для всех пациентов одни и те же лекарства недопустимо. Так лечили в далёком 2005-м, как в случае с Ириной. Это привело к постоянному возникновению новых очагов.

Бомба замедленного действия

Высокая блондинка с длинными волосами надела защитную маску оранжевого цвета. Она позирует перед фотографом и постоянно улыбается. Но два месяца назад 40-летней Ольге (имя изменено по просьбе героини) было не до шуток. Она узнала, что больна туберкулёзом.

Я не могла поверить и принять это. В обществе принято считать, что туберкулёзом страдают бомжи или другие социально неустроенные люди. Я же благополучная, замужем, хорошая работа, — рассказывает она.

Ещё год назад Ольга жила во Владивостоке. У её супруга возникла идея перебраться в Москву. Женщина восприняла предложение мужа с неохотой: на Дальнем Востоке у неё уже была работа, сложившийся круг общения, родственники. Ехать в незнакомый город не хотелось, но муж был настроен серьёзно, и Ольга сдалась. В конце сентября она взяла билет в один конец и прилетела в столицу.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве Ольга начала кашлять и списала это на обычную аллергию, восприняла как стандартную реакцию хронического аллергика на смену климата и пыль в воздухе. Прошла специальный тест, который показал наличие нескольких раздражителей. Врачи прописали антигистаминные препараты, и Ольга со спокойной душой пошла домой.

Но улучшения не случилось. Ольга чувствовала себя больной, и кашель усиливался, женщина не могла спать по ночам. Муж настоял на том, чтобы сходить в поликлинику и сделать флюорографию и бронхоскопию. Эти анализы и выявили окончательный диагноз.

Ольга задавала врачам резонный вопрос: откуда? Ведь она общалась только с социально благополучными и ведущими здоровый образ жизни людьми. Предположение у медиков родилось, когда во время дальнейших обследований они выявили в одном из лимфоузлов пациентки так называемый кальцинат.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Это известковая капсула с омертвевшей тканью, которая появляется в результате перенесённого воспалительного процесса. Это указывало на то, что в далёком прошлом девушка заразилась туберкулёзом, который сосредоточился только в одном лимфоузле. Организм успешно справился с угрозой, и очаг «уснул». «Разбудил» его сильный стресс от переезда, который способствовал снижению иммунитета.

К сожалению, туберкулёз «любит» поселяться в организме в нестабильные времена, когда что-то внутри человека «сломалось», отметил Михаил Синицын. Он привёл другой пример: иногда болезнь просыпается из-за снижения иммунитета у людей 80–90 лет. Они во время Великой Отечественной войны контактировали с заражёнными людьми, но организм справился недугом, и последний «затаился» на 60–70 лет. Из всего населения столицы имеют такую скрытую угрозу около 1%, из них 1% заболеют туберкулёзом.

Михаил Синицын Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга прошла первый и единственный курс лечения, и терапия оказалась эффективной. Болезнь отступила, и через пару месяцев женщина вернётся к обычной жизни.

Более половины заболевших туберкулёзом в Москве — это приезжие из других регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе трудовые мигранты. Также значительный процент больных составляют лица без определённого места жительства. В общении с этими категориями людей нужно быть максимально острожным.