Трихолог назвала причины раннего появления седых волос

Раннее появление седых волос может быть связано с отсутствием витаминов в организме, так как за пигментацию отвечают меланоциты, окрашивающие волос в процессе роста. Такое мнение «Москве 24» высказала трихолог Юлия Нагайцева.

Нам просто необходимы цинк, медь, селен, йод, витамин В12. Поэтому, естественно, они должны присутствовать в рационе каждый день, чтобы сохранить здоровье и не провоцировать появление ранней седины, — пояснила Нагайцева.

Также эта проблема может быть вызвана железодефицитной анемией. Более того, стресс тоже может стать причиной появления седых волос, уверяет трихолог. Нагайцева отметила, что россияне часто пренебрегают «гигиеной сна», ложась в кровать с планшетами и смартфонами. По словам трихолога, у седых волос есть масса плюсов: они плотнее, толще по диаметру и гораздо быстрее растут.

Ранее телеведущая Лариса Гузеева раскритиковала женщин с седыми волосами. По её мнению, недочёты природы можно и нужно исправлять.