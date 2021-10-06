Травница рассказала, кому может навредить боярышник

Боярышник влияет на сердечно-сосудистую систему человеку, однако некоторым он может только навредить. Врач-диетолог и травница Анжелика Дюваль объяснила, что это растение может навредить людям с угнетённой нервной системой и пониженным давлением, передаёт «Радио 1».

Если мы говорим о спиртовых настойках — я вообще никому не рекомендую, а что касается настоев, то не рекомендуется употреблять боярышник людям с пониженным давлением, тем, кто страдает замедлением пульса, нарушением сердечного ритма — в этом случае только по рекомендации врача он употребляется, если врач по вашему анамнезу дозволяет употребление — тогда да. Кто страдает заболеваниями, которые угнетают центральную нервную систему, — посоветовала Дюваль.

Помимо этого, боярышник может навредить беременным и кормящим грудью женщинам. Также Дюваль не советует его употреблять людям с повышенной свертываемостью крови и с нарушениями работы печени.

Ранее профессиональный травник с медицинским образованием, фитотерапевт Дмитрий Юровский в беседе с NEWS.ru рассказал, какими народными средствами можно бороться с коронавирусом. Он отметил шалфей, таволгу и монарду дудчатую.