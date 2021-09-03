Фитотерапевт рассказал, как подготовить организм к четвёртой волне COVID

Эпидемиологи прогнозируют новую волну заболеваемости коронавирусом осенью. Какие народные средства способствуют профилактике заражения, в беседе с NEWS.ru рассказал профессиональный травник с медицинским образованием, фитотерапевт Дмитрий Юровский.

Он отметил, что доказанным противовирусным эффектом обладают цветы лабазника вязолистного, называемого в народе таволгой. Это растение способно противодействовать гонконгскому и птичьему гриппу, поэтому можно предположить, что оно воздействует и на коронавирусную инфекцию. Из цветов лабазника, которые собираются летом, делается настой. Если не было возможности заготовить их самостоятельно, то можно приобрести цветы растения на рынках.

Ещё одним профилактическим средством является шалфей. В южный районах нередко на садовых участках выращивают шалфей лекарственный, а в средней полосе России можно найти шалфей степной. Он обладает противовирусным эффектом и опосредованно влияет на иммунитет.

Хорошим средством профилактики является чай из монарды дудчатой, которую часто называют бергамотом из-за похожего аромата. В период обострения респираторно-вирусных заболеваний его можно употреблять ежедневно в течение 3-4 недель.

Иссоп лекарственный, иногда называемый садовым розмарином, часто выращивают на огородах как пряность. Он также имеет доказанный противовирусный эффект. Им обладают и спиреи — зверобоелистная и иволистная. Они выращиваются на приусадебных участках и в районах озеленения в городах. В народе спирею тоже называют таволгой, но не следует путать это растение с лабазником.

Все эти растения можно использовать в фиточаях. Лучший вариант — пить их по три недели. Хорошо то, что приятный напиток получается, без горечи, — сказал специалист.

Он добавил, что согласно исследованиям британских ученых подавляет коронавирус чернушка посевная (черный тмин). Эта пряность широко используется в кулинарии. Можно также применять в качестве профилактики масло черного тмина.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус на спад не пойдёт и примерно дважды в год всплески заболеваемости будут повторяться. По его прогнозу, очередного пика следует ожидать через три-четыре недели.