Титов предложил выдавать QR-коды гражданам после первой дозы вакцины

Систему выдачи QR-кодов следует распространить на россиян, получивших первую дозу вакцины от коронавируса. Такое мнение высказал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает его пресс-служба.

QR-коды следует выдавать уже после первой дозы вакцины. <...> Чтобы поощрить вакцинацию, немедленный эффект для человека важен уже сейчас, а не через три недели, когда что-нибудь ещё запретят или, наоборот, как многие надеются, вновь всё разрешат, — сказал Титов.

Он также заявил, что в настоящее время большинство медиков считают, что для выработки массового иммунитета к вирусу и обеспечения надёжной защиты популяции достаточно одного компонента вакцины. Вторая доза лишь закрепляет ранее полученный результат.

Кроме того, Титов призвал допустить на российский рынок все зарубежные вакцины, одобренные к применению Всемирной организацией здравоохранения.

С 28 июня в Москве посещение заведений общепита для граждан возможно только при предъявлении QR-кода, свидетельствующего о вакцинации от коронавируса или сообщающего, что человек переболел COVID-19 не более чем полгода назад.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому летние веранды в столице будут работать без системы QR-кодов до 1 августа.