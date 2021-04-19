Терапевт назвала безопасную дозу обезболивающих таблеток

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, сколько обезболивающих таблеток можно принимать в день без существенного вреда для здоровья.
По её словам, все подобные препараты сугубо индивидуальны и доза зависит от возраста и веса пациента. Все необходимые сведения обычно указаны в инструкции к лекарству.
Так, парацетамол можно принимать не более трёх раз в день, так как за это время организм, как правило, успевает восстановиться и побочных действий не возникает. Однако обезболивающие можно принимать только недолгое время, иначе могут возникнуть серьёзные последствия.
Она подчеркнула, что при отсутствии эффекта от препарата необходимо вовремя обратиться к врачу.
Обезболивающие — это скорая помощь, но на постоянной основе её не надо использовать. Сейчас у многих идёт парацетамол по любому поводу — это очень плохо, — предупредила Лапа.
Врач также напомнила, что многие такие препараты нельзя принимать аллергикам, потому что они приводят к росту аллергофона организма. Она добавила, что существует так называемая аспириновая триада, при которой использовать в качестве обезболивающих все анальгетики и аспирины запрещено.
Это касается больных, страдающих тяжёлой формой аллергии и бронхиальной астмы. В этом случае при приёме они могут вызвать побочные эффекты, а точнее гиперреакцию иммунной системы, — уточнила Лапа.
Она отметила, что особенно обезболивающие противопоказаны при аллергии на плесень и другие грибковые аллергены,
Ранее сообщалось, что неприятные побочные эффекты может вызвать даже небольшая передозировка популярного обезболивающего — парацетамола.