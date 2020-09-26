Теледоктор Мясников рассказал о пользе бани для гипертоников

https://static.news.ru/photo/2d48be80-0135-11eb-97f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: German Rovinskiy/Russian Look/Global Look Press

Людям с повышенным давлением полезно время от времени ходить в баню. Но это разрешено только тем, у кого давление чуть выше нормы.

Небольшое повышение давления ещё ничего не значит, считает теледоктор Александр Мясников, который и сам, по его словам, является гипертоником.

Мы такие же живые люди, хотим радоваться жизни, ходить в баню, любить, плавать, — рассказал врач в эфире телеканала «Россия 1», добавив, что нельзя себе отказывать в радостях жизни.

По словам врача, на артериальное давление благотворно может влиять берёзовый веник, которым парятся в бане.

На сегодня доктор придерживается философского подхода в лечении больных. Так, по его словам, отсрочить смерть может ожидание в жизни чего-то хорошего.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущий Александр Мясников назвал ошибки, которые допускают люди, стремящиеся к здоровому питанию. По его словам, они порой заблуждаются, выбирая продукты для правильной диеты.