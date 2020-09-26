Мясников рассказал об ошибках в здоровом питании

https://static.news.ru/photo/94e056e4-0071-11eb-b3b2-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: drmyasnikov.ru/instagram.com

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал ошибки, которые допускают люди, стремящиеся к здоровому питанию. По его словам, они порой заблуждаются, выбирая продукты для правильной диеты.

Так, говоря о кисломолочке, Мясников отметил, что при большом сроке годности в ней в принципе не может быть пробиотиков, несмотря на надписи на упаковке. Такие продукты питания бесполезны для микрофлоры кишечника.

Врач отметил, что современные кукурузные хлопья сделаны из рафинированной муки, поэтому они не несут пользы. Кукурузная полента имеет такие же недостатки.

Это чистые углеводы, ноль клетчатки, ну в общем, короче, крахмал, — пояснил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в смузи очень большое количество сахара, поэтому фрукты и овощи следует употреблять в пищу цельными. Клетчатка усваивается в кишечнике именно так, а не в перемолотом виде, подчеркнул Мясников.

Традиционные десерты с сахаром нельзя заменить сладостями с фруктозой. Она также вызывает повышение уровня инсулина и резистентность организма к нему, содействует развитию ожирения и диабета, считает врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Мясников рассказал об опасных последствиях использования народных средств для лечения. Медик отметил хорошие антисептические свойства марганцовки, однако добавил, что неправильное применение этого средства, например на слизистых оболочках, чрезвычайно опасно и может привести к серьёзным ожогам.