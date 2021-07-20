Специалисты «Вектора» оценили риск заражения россиян оспой обезьян

Сотрудники ﻿государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» заявили, что риск проникновения в Россию оспы обезьян низок, но потенциальная вероятность распространения этого заболевания всё же есть. Об этом сообщает РИА Новости.

В стране реализуются мероприятия, направленные на предотвращение завоза инфекции. Наряду с этим ведётся разработка современных средств профилактики и лечения заболевания. В частности, продолжаются клинические исследования противооспенной вакцины четвёртого поколения и препарата НИОХ-14, который в настоящее время испытывают на добровольцах.

Специалисты «Вектора» рассказали, что к симптомам оспы обезьян относятся повышенная температура, головная и мышечная боли, а также сыпь на коже. Инфекцию распространяют приматы и грызуны, возможна также её передача от человека человеку воздушно-капельным путём, через личные предметы.

В научном центре также отметили, что за последнее десятилетие эндемичная оспа обезьян у человека была зарегистрирована в большем количестве стран, чем за предыдущие 40 лет.

Ранее сообщалось, что в России найден способ сделать более точной диагностику боррелиоза — одной из самых опасных инфекций, передаваемых клещами. Отечественные специалисты создали уникальный иммуночип, который способен точно определить антитела к патогену и своевременно приступить к лечению.