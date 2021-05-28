Специалист научил распознавать лекарство-пустышку

Проверить эффективность того или иного лекарства часто оказывается весьма непросто. Медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али в интервью агентству ПРАЙМ привёл несколько вариантов, как пациент самостоятельно может изучить препарат.
По словам эксперта, пациент может в первую очередь
Выйти из ситуации можно, обратившись к квалифицированному врачу, отмечает Владислав Мохамед Али.
Для этого даже не обязательно идти на приём, достаточно поговорить со специалистами телемедицинских сервисов в режиме онлайн, воспользовавшись смартфоном или компьютером с доступом в Интернет, — подчеркнул эксперт.
Ранее эксперт рассказал, как россиян вводят в заблуждение в аптеках.