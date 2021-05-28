Специалист научил распознавать лекарство-пустышку

https://static.news.ru/photo/8505de3c-2071-11ea-919d-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Проверить эффективность того или иного лекарства часто оказывается весьма непросто. Медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али в интервью агентству ПРАЙМ привёл несколько вариантов, как пациент самостоятельно может изучить препарат.

По словам эксперта, пациент может в первую очередь прочитать клинические исследования, научные работы и протоколы лекарственных средств, после чего проанализировать полученную информацию. Все необходимые материалы доступны на специализированных медицинских сайтах для специалистов. Однако назвать этот способ простым нельзя, поскольку обычные люди не обладают специальными медицинскими и фармакологическими знаниями.

Выйти из ситуации можно, обратившись к квалифицированному врачу, отмечает Владислав Мохамед Али.

Для этого даже не обязательно идти на приём, достаточно поговорить со специалистами телемедицинских сервисов в режиме онлайн, воспользовавшись смартфоном или компьютером с доступом в Интернет, — подчеркнул эксперт.

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