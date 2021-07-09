«Советуют болеть»: Симоньян требует лишить лицензии медиков-антиваксеров

Российский медиаменеджер Маргарита Симоньян в своём Telegram написала, как её матери в Адлере местная медсестра рассказывала сплетни про вакцину от коронавируса. По её словам, в сочинских больницах лежат якобы только привитые. На вопрос, работает ли она в больнице, она ответила отрицательно.

По словам Симоньян, медсестра призналась , что работает в лаборатории и не имеет отношения к работе с пациентами. Когда мама Маргариты спросила, откуда данные про заболевших привитых, последовал не совсем логичный ответ: «Ну, как, вы разве не слышали, у них от прививки иммунитет убивается».

Врачи, медсёстры, «специалисты» отговаривают людей прививаться. Бардак и саботаж такое называется. Минздрав, неужели с этим нельзя ничего сделать? Неужели нельзя громко и показательно уволить с пяток таких умниц в каждом регионе с запретом заниматься медицинской практикой? — призвала Симоньян.

Она отметила, что, если врач посоветует пациенту лечить аппендицит подорожником, его уволят, а то и засудят. А когда половина медработников страны советует пациентам попробовать переболеть ковидом, но только не прививаться, никто не делает ничего.

Ранее Симоньян призвала россиян вакцинироваться от коронавируса. Сама она сделала прививку ещё в сентябре, с тех пор пандемии для неё не существует.