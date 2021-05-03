Сомнолог рассказал, как правильно выспаться в праздники

https://static.news.ru/photo/0ca96d68-ac80-11eb-a353-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Врач-сомнолог Михаил Полуэктов считает, что возможность в праздничные дни поспать подольше и вставать позже полезна для здоровья. Но всё же он советует не отключать будильник и постараться вставать в привычное время, сообщает радио Sputnik.

Длительные майские праздники могут способствовать нарушению режима людей, говорит медик.

Они станут отсыпаться и вставать позже, чем привыкли. Это можно рассматривать как положительное явление для здоровья. Люди наконец смогут компенсировать нехватку сна, которая возникает у работающих людей, — пояснил специалист.

Но в будние дни им будет трудно перестроиться обратно на рабочий график и спать меньше. Поэтому в первые дни после праздников самочувствие у людей гораздо хуже, чем обычно. Как правило, такая нехватка сна проходит уже на третий день. И потом она вообще не будет иметь никакого значения.

Подобного рода изменения режима не отражаются в качестве долговременных последствий на здоровье людей. Однако, тем кто хочет избежать этого дискомфорта, врач советует вставать в то же время, что и в будние дни.

Как сообщалось ранее, чтобы крепко и быстро заснуть, необходимо продуктивно провести свой день. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила врач-сомнолог Центра медицины сна клиники реабилитации в Хамовниках Софья Черкасова.