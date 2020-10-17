Собянин: в больницах Москвы находится 10 тысяч больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/46e8313a-11d5-11eb-925e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Порядка 10 тысяч человек, заболевших COVID-19, в настоящий момент находится в столичных больницах. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На своём сайте градоначальник ответил на вопросы, связанные с мерами противодействия распространению коронавирусной инфекции. Он заметил, что количество заболевших, находящихся в госпиталях, велико.

На койках находятся около 10 тысяч человек, в реанимации и на ИВЛ — около 1000. В любом случае это много, — написал мэр.

Собянин также подчеркнул, что число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 не отражает действительного положения вещей. Он заметил, что количество реально заражённых людей и количество выявленных случаев — это разные вещи.

Мэр, однако, обращает внимание на то, что в Москве эффективность выявления заболевших коронавирусом значительно выше, чем в других регионах. Это возможно благодаря тому, что параллельно с ПЦР-тестированием (полимеразная цепная реакция) проводится также множество ИФА-тестов (иммуноферментный анализ) — более 35 тысяч в сутки.

Ранее Собянин анонсировал даты массовой вакцинации от COVD-19. Как сообщал NEWS.ru, крупные партии вакцины от коронавируса Москва получит в ноябре, а в декабре-январе начнутся массовые процедуры.