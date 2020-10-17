Собянин назвал лучшую стратегию в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6f0ddce4-11d7-11eb-abce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лучшей стратегией в борьбе с коронавирусной инфекцией является поиск компромисса между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

На своём сайте градоначальник ответил на вопросы, связанные с мерами противодействия коронавирусу. В числе прочего он отметил , что необходимо найти оптимальный путь решения проблемы, при котором люди, насколько возможно, смогут вести привычный образ жизни и при этом остановить распространение COVID-19.

Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы, но при этом найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса, — написал мэр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Собянин назвал неприемлемым введение крайних мер — установление комендантского часа, запрета передвижений по городу и закрытия значительного количества предприятий. Он вместе с тем подчеркнул, что огромная прослойка жителей Москвы защищена от коронавируса. По его словам, около 50% москвичей может работать из дома либо ездить на работу без риска для здоровья, поскольку они уже переболели коронавирусом и имеют определённый иммунитет.

Кроме того, мэр рассказал о количестве заболевших COVID-19, находящихся в больницах. В настоящее время, отмечает Собянин, госпитализировано около 10 тысяч заражённых, из них порядка 1000 человек находится на искусственной вентиляции лёгких.

Ожидается, что в скором времени начнётся массовая вакцинация от коронавируса. Собянин сообщил, что в ноябре Москва должна получить крупные партии вакцины, а прививки будут проводиться уже в декабре-январе.