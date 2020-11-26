В России наблюдается рекордный спад продаж БАДов для снижения веса

По данным Росстата, в нашей стране более 60% населения имеют избыточный вес. Самые распространённые причины — гиподинамия и нерациональное питание. Полнота, в свою очередь, — серьёзный фактор риска развития многих заболеваний — гипертонии, атеросклероза, рака и диабета. Также для многих это косметическая проблема. В попытке сбросить лишний вес россияне прибегают к разным способам, например, принимают пищевые добавки. Однако с началом осенних ограничений на фоне пандемии коронавируса наметился спад продаж препаратов этой группы. NEWS.ru узнал у экспертов, почему люди отказываются от биологически активных добавок (БАДов).

Осенью этого года в России резко упали продажи БАДов для снижения массы тела. Об этом NEWS.ru сообщили в DSM Group, которая занимается исследованием фармацевтического рынка.

Так, во вторую неделю октября (с 12 по 19 число) объём их реализации в упаковках уменьшился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. С 19 по 26 октября спрос упал ещё на 29%. В следующие несколько недель он держался примерно на этом уровне, значительно уступая прошлогоднему.

Постепенное снижение спроса на препараты для снижения веса аналитики фармрынка отмечают с весны 2020 года. В начале апреля спрос на эту группу товаров уменьшился на 8%, после чего падение продолжилось в мае. Вместе с тем не произошло скачка продаж перед летом — в последнюю неделю мая россияне купили 134,9 тысячи упаковок БАД, тогда как годом ранее — 155,3 тысячи. В целом продажи средств для похудения за десять с половиной месяцев 2020-го упали на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом в некоторых регионах наблюдается особенное явное снижение продаж. Например, в Московской области (-13%), Москве и Ростовской области (по −6%). Между тем в Татарстане и Кемеровской области показатели, напротив, выросли — на 22% и 11% соответственно.

Курс приёма БАДов для снижения веса — «удовольствие» недешёвое, тогда как с началом пандемии коронавируса у людей стало значительно меньше свободных денег. Этим объясняется падение спроса на такие средства, отметила в беседе с NEWS.ru исполнительный директор «Аптечной гильдии» Елена Неволина. Внимание населения сосредоточено на инфекции и её последствиях. Проблема избыточного веса ушла на второй план.

Значительное падение спроса на БАД в Москве и Подмосковье Неволина связала с наибольшим количеством больных и переболевших COVID-19. В Татарстане же, по её мнению, проживает достаточно много людей с избыточным весом из-за особенностей местной кухни. Они стремятся всеми способами сбросить лишние килограммы, поскольку последние — главный фактор риска тяжёлого течения коронавируса.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Добавка нездоровья

БАДы для похудения в лучшем случае бесполезны, а в худшем — вредны для организма. Например, блокаторы жиров при длительном приёме могут привести к хронической диарее, нарушению всасывания жирорастворимых компонентов, проблемам с кожей и иммунитетом, нарушению усвоения кальция, полагает диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова. Прежде всего, нужно восстановить баланс между потребляемыми и расходуемыми калориями.

Ни одна добавка не создаст энергодефицит. Это когда возникает разница между тем, сколько человек потребляет и сколько он тратит. Если такой баланс соблюдается, он постепенно начнёт сбрасывать вес. Нурия Дианова диетолог и гастроэнтеролог диетолог и гастроэнтеролог

Некоторые пищевые добавки могут быть лишь подспорьем в борьбе с лишним весом, сообщила врач. Например, БАДы с витамином D помогут укрепить иммунитет, с хромом — способствуют улучшению углеводного, липидного обмена, а капсулы с магнием улучшают работу нервной системы.

Если у человека есть лишний вес, то БАДы или нутрицевтики могут ему помочь. Однако это не первое средство, на которое нужно опираться, сообщил в беседе с NEWS.ru врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

Я лично широко использую хрома пиколинат, он снижает тягу к сладкому. Ещё эффективен в этом плане класс препаратов под названием глюкозооптимайзеры, включающие в себя соли хрома. Также людям с лишним весом показаны нутрицевтики, они напрямую не помогают похудеть, но нужны для нормализации нарушенных обменных процессов. Например, полиненасыщенная жирная кислота Омега-3. Алексей Калинчев врач-эндокринолог и диетолог врач-эндокринолог и диетолог

Все препараты следует принимать по назначению и под контролем врача, подчеркнул Калинчев. Самостоятельное же лечение может привести к негативным последствиям. Так, злоупотребление БАДами с мочегонным и слабительным эффектом чревато различными электролитными нарушениями, обострением хронических болезней желудочно-кишечного тракта.