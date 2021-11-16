«Слишком мягко»: Мазаев высказался о введении системы QR-кодов в транспорте

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев одобрил решение ввести систему QR-кодов на транспорте и при посещении общественных мест. При этом он назвал эту меру «слишком мягкой» и отметил, что это надо было вводить год назад, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Я считаю, что это даже слишком мягко, власти упустили этот момент, надо было ещё год назад их вводить. Дисциплинированность и степень испуга населения тогда были гораздо выше, все сидели дома строго, никуда не выходили.<...>Я считаю, что это лишняя болтовня, надо всем взять себя в руки и вакцинироваться. Плевать на озлобление, на всё это, — подчеркнул Мазаев.

Он сравнил решение правительства о введении системы QR-кодов на транспорте и при посещении общественных мест с инициативой о введении платной парковки в Москве. Мазаев напомнил, как раньше жители столицы «ходили и вытирали своей верхней одеждой грязные автомобили» из-за большого скопления машин на тротуарах. В итоге решение властей города о новых правилах и платной парковке привело к положительному результату, то же самое будет и в ситуации с коронавирусом, заверил Мазаев.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении контроля QR-кодов. Они касаются транспорта и общественных мест. Предполагается, что меры будут действовать до 1 июня 2022 года. Решение об использовании QR-кодов на объектах остаётся в ведении властей каждого региона.



В случае принятия законопроекта посещение мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, кафе, ресторанов и магазинов станет возможно при наличии QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Ранее Минздрав уточнил сроки действия QR-кодов для вакцинированных и переболевших COVID. Согласно приказу ведомства, QR-код будет действовать полгода после перенесённого коронавируса.