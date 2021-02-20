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Здоровье

Семеро заболевших птичьим гриппом в РФ уже прошли лечение

08:57, 21 февраля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все семь сотрудников птицефабрики «Владимирская», где, по сообщению Роспотребнадзора, впервые в мире были выявлены случаи заражения людей птичьим гриппом, уже прошли лечение. Об этом сообщили в пресс-службе Астраханской области.

В начале декабря 2020 года на птицефабрике в Ахтубинском районе произошла вспышка птичьего гриппа. Немедленно были приняты карантинные меры. У семи сотрудников птицефабрики в этот период наблюдалось лёгкое расстройство здоровья, все лечились амбулаторно. Их здоровью ничего не угрожает, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы администрации региона.

Симптомы заболевания у сотрудников птицефабрики проявлялись в виде першения в горле.

Всё поголовье птиц на фабрике, а также вся продукция, в том числе мясо и яйца, были уничтожены, была проведена мойка и дезинфекция помещений. После 24 февраля будет проведена проверка производства на предмет следов заболевания. Ожидается, что с 15 апреля птицефабрика сможет закупить новое поголовье птиц для возобновления работы.

Накануне NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре сообщили о подтверждённых лабораторно первых случаях заражения человека вирусом А птичьего гриппа AH5N8. Заболевание было обнаружено у семерых сотрудников птицефабрики в Астраханской области, где в минувшем декабре была зафиксирована вспышка птичьего гриппа.

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