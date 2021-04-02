Сбербанк спрогнозировал третью волну COVID в России в апреле

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Третья волна COVID-19 в России может начаться к середине апреля. К 15 числу число заражённых увеличится до 15 тысяч в сутки, уверены аналитики "СберИндекс".

Как пишут РИА Новости, они использовали для подсчётов математическую модель SEIR в эпидемиологическом симуляторе, которая в том числе учитывает степень соблюдения людьми санитарных мер.

Уже с 4 апреля будет наблюдаться рост заражённых почти на 200 человек в сутки. Число инфицированных приблизится к отметке 8650 человек. Потом рост будет примерно на 570 человек в сутки и к середине месяца достигнет 15 тысяч.

2 апреля в России выявили 8792 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Всего за пандемию вирус нашли в крови 4 563 056 россиян. Скончались за всё время 99 633 человека.

Замглавы Минздрава РФ Татьяна Семёнова 30 марта сообщила, что по показателям заболеваемости можно говорить о третьей волне COVID-19 в России. Но министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко позднее опроверг это заявление, потому что, по его словам, сейчас в стране заболеваемость падает.

Ранее NEWS.ru писал, что пасхальное обращение президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера было нацелено на предупреждение граждан о новом жёстком локдауне в стране из-за третьей волны пандемии коронавируса.