https://static.news.ru/photo/a740395c-32e1-11ea-aa05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/Global Look Press

Британские медики развенчали сразу семь устойчивых легенд в области борьбы с лишним весом. Часть небылиц касается детского возраста — например, о пользе грудного вскармливания и эффективности занятий физкультурой в школе. Однако большая часть измышлений затрагивает проблемы с весом у взрослых людей.

Легенда № 1: работает «правило 3500 килокалорий»

Если неделю питаться с суточным дефицитом в 500 ккал или увеличить расход энергии на 500 ккал, то за семь дней человек недобирает 3500 ккал и у него уходит около 0,5 кг веса. Но при длительном применении этого правила изменение веса на порядок меньше. Это связано с тем, что изменение массы тела худеющего одновременно изменяет и энергетические потребности организма, уверяют авторы исследования на страницах издания The New England journal of medicine.

Легенда № 2: на одно соитие тратится от 100 до 300 ккал

Энергетические затраты при половом акте оценивали по трём параметрам: интенсивность физической активности, масса тела и время соития. Выяснилось, что мужчина весом 70 кг во время акта будет расходовать 3,5 ккал в минуту (210 ккал в час). Британцы считают, что средняя продолжительность полового акта — 6 минут, и тогда мужчина может израсходовать на соитие 21 ккал. На просмотр телепередачи в течение того же времени уходит около 7 ккал, так что дополнительная польза от одного «приступа сексуальной активности» составляет всего 14 ккал.

Легенда № 3: важна постановка реалистичных целей

Эмпирические данные опровергают эту легенду. Доказано, что более амбициозные цели часто связаны с лучшими результатами в борьбе с весом.

Легенда № 4: лучше худеть медленно, чем стремительно

Диетологи десятилетиями уверяли, что быстро терять вес вредно. Новое исследование доказало — никакой существенной разницы нет. Более того, рекомендация худеть медленно может помешать конечному успеху усилий по снижению веса.

Легенда № 5: худеющему важно быть готовым к диете

Готовность не влияет на масштабы потери веса.

Легенда № 6: занятия физкультурой в школе — эффективная профилактика ожирения

Физическое воспитание в объёме школьной программы не способствует предотвращению ожирения. Эффект в снижении веса или в предотвращении ожирения мог бы быть, но для этого нужна иная частота, интенсивность и продолжительность уроков физкультуры.

Легенда № 7: грудное вскармливание защищает от ожирения

В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что дети, получавшие грудное вскармливание, менее склонны к ожирению в более позднем возрасте. Новое исследование с участием более чем 13 тысяч детей, которые наблюдались в период от 6 до 16 лет, не подтвердило эту легенду.

Ранее NEWS.ru сообщал о работе американских учёных, опровергших значительное влияние генов на развитие ожирения: в большей степени виноват всё же образ жизни человека, чем генетическая предрасположенность.