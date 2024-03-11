Россиянам раскрыли пользу калорийных масленичных блинов Малышева: блины на Масленицу помогут сохранить зрение и защитить нервы

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Блины на Масленицу помогут сохранить зрение и защитить нервы, заявила в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врач Елена Малышева. Она отметила, что блины пекутся в основном из пшеничной муки, в 100 граммах которой содержится половина суточной нормы селена.

По словам врача-офтальмолога Михаила Коновалова, этот микроэлемент важен для всех процессов, протекающих в глазу. Важно при этом то, что он защищает сетчатку от синего спектра, приводящего к ее окислению.

Селен нужен для всех процессов, протекающих в глазу. Но самое главное, что он делает, — защищает сетчатку от окисления, — сказал врач.

Также в составе блинов присутствуют яйца, напомнил врач-иммунолог Андрей Продеус. В этом продукте имеется холин, который необходим для формирования «изоляции» нервов и, соответственно, нормальной проводящей системы нервной ткани.

В то же время врачи напомнили о калорийности блинов и посоветовали ими не злоупотреблять. Лишний вес, отметили они, снижает иммунитет человека.

Ранее Малышева заявила, что образование опухоли слухового нерва, называемой невриномой или шванномой, может вызывать онемение лица. По ее словам, невринома негативно влияет на качество слуха, а также вызывает проблемы при ориентации в пространстве.