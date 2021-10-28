Россиянам перечислили симптомы рака, требующие срочного обращения к врачу

Член-корреспондент РАН, главврач онкоцентра «Лапино-2» доктор медицинских наук Михаил Давыдов заявил «Российской газете», что чаще всего рак даёт о себе знать уже после разрастания опухоли или появления метастазов, однако есть ранние симптомы, игнорировать которые нельзя. Он добавил, что симптомы могут также указывать на другие заболевания.

Не стоит игнорировать регулярный кашель, длящийся больше месяца. Он может указывать на бронхит или сезонные болезни, но также у пациента может быть рак лёгких, головы и шеи. Особенно если кашель сопровождается выделением крови, — поделился эксперт.

Он также указал на первые признаки рака из-за наличия осиплости или охриплости. Они могут свидетельствовать о поражении лимфоузлов или гортани. При этом уплотнения или язвы в полости рта также служат поводом для беспокойства. Давыдов добавил, что нарушение пищеварения может указывать на опухоль в толстом кишечнике.

Ранее главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко заявила, что за четыре волны коронавируса симптоматика заболевания изменилась: сейчас степень поражения лёгких не всегда определяет тяжесть состояния пациентов.

Специалист отметила, что в отличие от пациентов первой волны коронавируса у заболевающих новыми штаммами чаще всего проявляется лихорадка. Она также добавила, что специализированные койки для пациентов с коронавирусом в регионе загружены на 83%.